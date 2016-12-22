Сват президента Таджикистана погиб в ДТП

Бывший первый заместитель министра водного хозяйства и сват президента Таджикистана Камол Нуралиев погиб в ДТП. Об этом сообщает «Радио Озоди» (служба «Радио Свобода» в Таджикистане).
Председатель Дангаринского района подтвердил «Радио Озоди» информацию о гибели Камола Нуралиева. По данным источников радио, авария произошла на автотрассе между городами Нурек и Дангара. Похороны Камола Нуралиева пройдут в Дангаре 23 июня.
Нуралиеву было 70 лет. Он отправился на пенсию с поста заместителя министра водного хозяйства Таджикистана в 2009 году. В 2015 году Нуралиев стал академиком Международной инженерной академии. Замминистра водного хозяйства Таджикистана также был академиком Инженерной академии Таджикистана.