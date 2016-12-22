В Германии прервали движение поездов из-за торнадо

СКР в Подмосковье начал проверку информации о «несуществующей» деревне

Арендатор мусорного полигона в Балашихе прокомментировал его закрытие

Леонида Волкова арестовали за организацию митинга 12 июня через YouTube

Пентагон не стал комментировать видео Путина с «российскими ВКС в Сирии»

Оскара дисквалифицировали на восемь матчей за драку в чемпионате Китая

ООН сообщила о процветании мирового рынка кокаина

Роскомнадзор назвал причину блокировки российской версии Google

Группу агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов

В Лондоне скончался пострадавший после наезда на прихожан мечети мужчина

Друг воевавшего в Сирии на стороне России серба заявил о его гибели

Kia второй год подряд возглавила рейтинг самых надежных машин

Сечин рассказал о своем участии в отмене закупки ложек по 15 тыс. руб.

Сечин заявил об улучшении инвестклимата благодаря иску к АФК «Система»

Путин поручил закрыть свалку в Балашихе за месяц

«Нафтогаз» назвал условия возобновления покупки газа у «Газпрома»

В Ставрополе при побеге подсудимого конвоиры ранили двух детей

Число жертв отравления алкоголем в Сергиевом Посаде возросло до четырех

Сват президента Таджикистана погиб в ДТП

Суд отказал центру «Сова» в иске к Google по делу о «праву на забвение»

В Госдуме предложили отменить новогодние каникулы

Путин согласился с предложением МЧС контролировать выплаты жертвам аварий

В топ рейтинга госслужащих с наибольшими доходами вошел депутат в розыске

«Газпром» оценил стоимость строительства «Турецкого потока» в $6 млрд

Сотрудник ФБК подал в суд на Медведева за блокировку в Twitter

Суд перенес на пять дней вынесение вердикта по делу об убийстве Немцова

Рубль продемонстрировал худшие показатели среди валют развивающихся стран

Глава штаба Навального рассказал о причине его вызова в суд

Google внесли в реестр запрещенной информации Роскомнадзора

Правительство России повысило прожиточный минимум на 200 руб.