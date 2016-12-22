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Число жертв отравления алкоголем в Сергиевом Посаде возросло до четырех
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Число жертв отравления алкоголем в Сергиевом Посаде возросло до четырех
Общество, 16:08
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Число жертв отравления алкоголем в Сергиевом Посаде возросло до четырех

Количество жертв отравления суррогатным алкоголем в городе Сергиев Посад в Московской области возросло до четырех человек. Об этом заявила представитель главного следственного управления подмосковного Следственного комитета Елена Фокина, передает ТАСС.

Ранее прокуратура Подмосковья сообщала о двух женщинах и одном мужчине, которые скончались от алкогольного отравления.

Массовое отравление алкоголем 11 жителей Сергиева Посада произошло в ночь на 21 июня. Трое из них скончались, восемь — госпитализированы.

Пять человек находятся в местном стационаре, еще троих госпитализировали в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, заявил «Интерфаксу» главврач скорой помощи больницы в ​Сергиевом Посаде Сергей Косых.

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По данным следствия, 21 июня из квартиры жилого дома на улице 1-й Ударной армии в реанимацию поступили 11 пострадавших, которые находились в указанной квартире с 18 по 21 июня 2017 года, где пили «неустановленный алкоголь», который принес им неизвестный мужчина. Ранее по факту гибели на тот момент трех человек подмосковный СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более человек).

Следователи назначили экспертизу вещества, которым отравились жители Сергиева Посада. Также следствие выясняет личность мужчины, который принес в квартиру алкоголь.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что двое погибших в Сергиевом Посаде отравились метиловым спиртом, который распивала компания из 15 горожан.

Теги: метиловый спирт , Сергиев Посад , отравление алкоголем , Следственный комитет Московской области ...
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