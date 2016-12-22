Роскомнадзор назвал причину блокировки российской версии Google

Проблемы у пользователей Рунета с доступом к сайту google.ru возникли из-за перенаправления на сайт букмекерской конторы, заявили в Роскомнадзоре. Сейчас страница удалена из реестра, добавили в ведомстве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Роскомнадзор объяснил блокировку google.ru тем, что одна из страниц поисковика перенаправляла на ​запрещенный сайт букмекерской конторы. Об этом РБК рассказал представитель ведомства Вадим Ампелонский.

«Мы внесли одну из страниц в [доменной зоне] «.ru», действительно, в единый реестр, только с нее осуществлялся редирект, то есть перенаправление трафика на сайт с запрещенной информацией, это был сайт одной из букмекерских контор, который был заблокирован по требованию Федеральной налоговой службы, — сказал он.

По его словам, Google выполнил требования закона после обращения регулятора, поэтому из реестра страница была удалена. Ампелонский пояснил, что пока публичный реестр не успел обновиться, поэтому ссылка до сих пор в нем значится, тогда как у провайдера была выгружена обновленная версия без google.ru.

Ранее 22 июня пользователи стали жаловаться на проблемы с доступом к google.ru. Согласно данным реестра запрещенной информации на официальной сайте Роскомнадзора, ​страницу русскоязычной версии поисковика внесли в черный список 14 июня 2016 года. ​Органом, инициировавшим блокировку, являлась Федеральная налоговая служба.

С октября 2015 года действует закон, который внес изменения в ФЗ №244 «Об азартных играх» и ФЗ №138 «О лотереях». В частности, поправки дали полномочия ФНС направлять Роскомнадзору предписания на блокировку незаконных сайтов, например онлайн-казино и букмекерских контор.

Советник президента России, председатель правления Института развития интернета Герман Клименко считает, что любая система характеризуется не ошибками, так как ошибки есть везде и всегда, а реакцией на ошибку. «В этом смысле можно говорить о том, что Роскомнадзор оперативно ошибку исправил, — говорит Клименко. — И важно, чтобы она не повторялась».