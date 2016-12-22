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Путин согласился с предложением МЧС контролировать выплаты жертвам аварий
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Путин согласился с предложением МЧС контролировать выплаты жертвам аварий
Общество, 15:57
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Путин согласился с предложением МЧС контролировать выплаты жертвам аварий

Президент Владимир Путин поддержал предложение главы МЧС Владимира Пучкова расширить полномочия ведомства и разрешить ему контролировать работу местных властей по выплате компенсаций жертвам чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщает ТАСС.

«Я не против. Надо только посмотреть с юристами. Но думаю, что в рамках ваших полномочий, связанных с преодолением чрезвычайных ситуаций, наверное, это можно сделать», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он добавил, что, «во всяком случае, организацию выплат пострадавшим надо дисциплинировать». «Мы с вами знаем, что без соответствующих результатов работы комиссий решения окончательные не принимаются. Поэтому здесь нужно делать как можно быстрее, не затягивать», — добавил президент.

Так президент прокомментировал соответствующую просьбу Пучкова. Глава МЧС предложил возложить на его ведомство дополнительную функцию по усилению контроля за работой органов местного самоуправления и исполнительной власти по подготовке документов и уточнению списка пострадавших в зоне ЧС. Кроме того, Пучков просил разрешить его министерству принимать участие в помощи по восстановлению жилья пострадавших.

Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня жительница села Краснокумское Ставропольского края Валентина Саковская-Некрасова пожаловалась президенту на то, что местные власти не выплатили ей полагающуюся по закону денежную компенсацию после паводка, в котором пострадало жилище женщины. «Федерация свои деньги для поддержки пострадавших семей перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопросы своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу [Владимирову]: где деньги?» — спросил президент в эфире программы. Он также попросил Генпрокуратуру заняться этим вопросом.

В течение нескольких часов после эфира Саковской-Некрасовой выплатили причитающиеся ей деньги. Как рассказала женщина, к ее дому подъехал «мужчина в светлой рубашке» и крикнул, что деньги на счету. Однако губернатор, реагируя на обращение к нему президента, заявил, что деньги из федерального бюджета если и были выделены, то пока не дошли до региона. «Пока в край не поступили выделенные для помощи подтопленцам федеральные средства, выплаты ведутся из регионального бюджета», — сказал он.

Теги: МЧС , Владимир Путин , Владимир Пучков , денежные компенсации
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