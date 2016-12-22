В Госдуме предложили отменить новогодние каникулы

Депутаты партии КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул. Соответствующий документ опубликован в электронной базе законопроектов парламента.

Законопроект предлагает внести в Трудовой кодекс изменения, «обусловленные практикой трудовых отношений и рядом политических событий в истории России», говорится в пояснительной записке.

Предложение отменить новогодние каникулы депутаты объяснили многочисленными письмами россиян, следует из документа. Они «требуют вернуть рабочие дни в полной мере», поскольку «в начале нового года остаются без зарплаты», отмечается в пояснительной записке.

Вместе с тем парламентарии предложили внести 31 декабря в число нерабочих дней. Это позволит россиянам «спокойно подготовится к встрече Нового года без затрат рабочего времени», говорится в документе.

Согласно записке, нерабочим днем также предлагается сделать 18 марта — день присоединения Крыма к России. «Это праздник для всего нашего народа, заслуживающий быть нерабочим днем», — считают депутаты. Они также отметили, что в Крыму такой праздник уже есть, однако он не распространяется на гражданский персонал Черноморского флота.

Кроме того, депутаты фракции КПРФ предложили сделать выходным днем 7 ноября — «день Великой Октябрьской социалистической революции». По их мнению, это событие имеет «всемирное значение, оказавшее огромное влияние на ход мировой истории».​

Инициатор законопроекта об отмене новогодних праздников Николай Арефьев (КПРФ) в разговоре с РБК заявил, что двух дней для новогодних каникул будет достаточно. «Сегодня [22 июня] мы внесли этот законопроект на рассмотрение. Очень много писем приходит от профсоюзов и от простых рабочих, у которых низкая зарплата. Из-за длительных выходных они остаются в январе без зарплаты. Когда зарплату не платят за эти дни, то есть нечего. Двух дней [31 и 1 января] вполне достаточно для подготовки и для празднования Нового года», — рассказал Арефьев.

Владимир Жириновский заявил РБК, что предлагал неоднократно отказаться от длинных новогодних дней. «Это не значит, что нужно сделать меньше выходных дней. Суть нашей идеи такова: оставить только три официальных праздничных дня — 1 января, 9 мая и 12 июня. А все остальные праздничные дни объединить и позволить каждому гражданину ими воспользоваться в любое время года как дополнительным отпуском», — пояснил Жириновский. По его мнению, такие длительные каникулы наносят удар по экономике и провоцируют пьянство. «Многие просто не находят, чем им еще заниматься в это время. Поэтому лучше дать в этом смысле нашим гражданам больше свободы, как распорядиться каникулярными днями», — добавил он.