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Суд перенес на пять дней вынесение вердикта по делу об убийстве Немцова
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Суд перенес на пять дней вынесение вердикта по делу об убийстве Немцова
Убийство Немцова, 15:18
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Суд перенес на пять дней вынесение вердикта по делу об убийстве Немцова

Московский окружной военный суд перенес оглашение вердикта по делу об убийстве Бориса Немцова на 27 июня, передает «Интерфакс» из зала суда.

По словам судьи Юрия Житникова, на сегодняшнем заседании он успеет только зачитать «часть напутственного слова», которое займет не более двух часов. Присяжные не успеют вынести вердикт в рабочие часы из-за того, что на это может уйти «более трех часов».

О том, что присяжные 22 июня удалятся для вынесения вердикта по делу об убийстве Немцова, сообщалось накануне заседания. Они должны определить виновность в этом деле Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, Шадида и Анзора Губашевых, Хамзата Бахаева. Обвинение просило признать их вину и то, что они «не заслуживают снисхождения». По словам адвоката, обвинение не предоставило достаточных доказательств их вины.

Политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Следствие считает это заказным убийством. Предполагаемого организатора Руслана Мухудинова объявили в розыск. Один из предполагаемых соучастников убийства, Беслан Шаванов, подорвался при попытке задержания. Следователи считают Заура Дадаева, который ранее являлся военнослужащим батальона «Север» внутренних войск МВД, исполнителем убийства. По данным следствия, Мухудинов вместе с Темирланом Эскерхановым помогли убийце скрыться с места преступления. Анзор Губашев и Беслан Шаванов следили за Немцовым.

Однако адвокаты родственников Немцова не считают доказанным причастность к убийству Бахаева. По словам защиты, следователи не установили заказчиков и «некоторых исполнителей» убийства. Защитники семьи убитого политика сомневаются в том, что убийство организовал Мухудинов, которого адвокаты считают водителем заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. По их мнению, убийство организовал сам Геремеев.

Теги: Борис Немцов , убийство Немцова , Московский окружной военный суд
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