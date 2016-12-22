Роструд рассказал о пожаловавшемся Путину на зарплату почтальоне

Почтальон, пожаловавшийся президенту России Владимиру Путину на низкие зарплаты в ходе прямой линии, работает на полставки. Об этом сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов, передает ТАСС.

«Мы после прямой линии поговорили с руководством «Почты России» и выяснили, что 3600 руб. получают почтальоны, которые работают на полставки», — рассказал он. По словам Вуколова, такие сотрудники работают не восемь часов в день, а четыре. Глава Роструда заметил, что средняя зарплата почтальонов в России составляется 14 тыс. руб.



Во время прямой линии 15 июня почтальон спросил у российского президента: «Когда прибавят зарплату почтальонам? Получаем 3600, как жить?». Также на зарплаты жаловались медсестры, которые получают 10000 руб., пожарные — 8000 руб. На это Путин ответил, что проверит, откуда «взялась» цифра в 3600 руб.

Российский президент напомнил, что минимальный прожиточный минимум в России выше, чем 3500 руб. «Но все люди, которых вы перечислили, относятся к такой категории бюджетников, которые не попали в так называемую «указную категорию», — сказал Путин. Он отметил, что зарплаты в России растут у тех категорий бюджетников, которые попали в майские указы, но у других «сложнее» ситуация, потому что не индексировались зарплаты. Путин заявил, что это несправедливо, но добавил, что в следующем году зарплаты будут проиндексированы.