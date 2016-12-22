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Более 30 тыс. туристов пострадали из-за отмен чартерных рейсов «ВИМ-Авиа»
Общество, 14:20
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Более 30 тыс. туристов пострадали из-за отмен чартерных рейсов «ВИМ-Авиа»

Более 30 тыс. туристов пострадали из-за массовых отмен чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, исходя из глубины продаж туров по направлениям, по которым авиакомпания отменила рейсы, под угрозой срыва отдыха находятся еще 50–70 тыс. туристов. Наиболее тяжелая ситуация сложилась с Сочи и Симферополем. Авиакомпания отменила все рейсы из регионов, запланированные до октября 2017 года.

В АТОР уточнили, что из-за этого туристические компании несут «не только материальный, но и репутационный ущерб». «Сокращается организованный турпоток, в том числе по внутренним направлениям, остро нуждающимся сегодня в поддержке. Туристы теряют не только свои деньги и нервы, но и доверие к отрасли и ее игрокам», — отмечается в сообщении АТОР.

Глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько заявлял, что программы чартерных перевозок авиакомпаний, чьи рейсы часто отправляются с большими задержками, могут быть урезаны. Он назвал задержки на 12 и более часов «издевательством над пассажирами».

Приволжская транспортная прокуратура возбудила дело 20 июня по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП (предпринимательская деятельность в области транспорта, ведущаяся с нарушением условий лицензии) против «ВИМ-Авиа» из-за задержки 173 рейсов в период с 28 мая по 12 июня 2017 года. По данным прокуратуры, задержки произошли из-за недостаточного количества запасных самолетов авиакомпании, а также позднего прибытия самолетов и их технического состояния.

«ВИМ-Авиа» планировала привлечь иностранные авиакомпании для перевозки пассажиров чартерных рейсов, которые направляются за границу. Об этом ТАСС сообщил источник среди туроператоров и в авиационных кругах. По словам собеседника агентства, это решение одобрил глава Минтранса Максим Соколов.

«ВИМ-Авиа» 19 июня сообщала о стабилизации ситуации с задержками авиарейсов. По данным авиакомпании, все рейсы выполняются вовремя, исключая задержки рейсов по погодным условиям.

Минтранс 17 июня пообещал провести проверку в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за задержек чартерных авиарейсов. «Проведем проверку, выясним причины и накажем виновных», — отметил глава Минтранса Максим Соколов.
Теги: задержка рейсов , чартерные рейсы , «ВИМ-Авиа» , туристические туры
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