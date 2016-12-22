Сечин назвал нефтехимию новым стратегическим направлением «Роснефти»

Стратегическая цель «Роснефти» — увеличить долю нефте- и газохимии в общем объеме нефтеперерабатывающих мощностей компании до 20%, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, выступая на ее годовом собрании в Сочи.

По словам Сечина, для реализации этой цели в «Роснефти» будет создано новое подразделение — департамент нефтехимии, передает корреспондент РБК.

​О намерении развивать нефтехимию Сечин говорил и на встрече с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась во вторник, 20 июня. «Всё, что направлено на повышение эффективности, самые современные технологии добычи, переработки мы также будем использовать для приближения к премиальным рынкам потребителей, таким как нефтехимия», — сказал тогда он, не уточнив деталей (цитата по kremlin.ru).