Bloomberg сообщил о предварительном договоре Tesla о заводе в Китае

Компания Tesla подписала предварительное соглашение с Шанхаем о начале производства в Китае. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает Bloomberg.

Как отмечает собеседник агентства, таким образом производитель электромобилей продвинулся к удешевлению производства и поставки своей продукции. Предварительное соглашение было достигнуто в четверг, 22 июня.

Во вторник, 20 июня, сообщалось, что Tesla планирует построить завод на юге Китая. Как отмечал Bloomberg, Tesla будет производить на нем свои электрокары. С помощью нового предприятия американская компания сможет продавать свою продукцию в Китае без уплаты тарифа в размере 25%. На данный момент электрокары Model S и Model X в Китае продаются дороже, чем в США. Сколько именно Tesla инвестирует в строительство нового завода, неизвестно.



За первый квартал 2017 года компания поставила 25051 автомобиль, что является рекордным показателем, сообщала Tesla в мае. Компания отмечала, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года компания увеличила производство автомобилей на 64%, а также в два раза увеличила свою прибыль — с $1,1 млрд до $2,7 млрд. В Tesla планируют, что в первом полугодии 2017 года компания поставит от 47 тыс. до 50 тыс. автомобилей, что приведет к ежегодному росту поставок на 61–71%.

В апреле сообщалось, что Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией США, достигнув капитализации в размере $51 млрд. Таким образом, Tesla обошла General Motors и Ford Motors.