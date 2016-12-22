СК начал проверку после атаки мужчины на детского хирурга в Нижнем Тагиле

Следственный комитет начал проверку после того, как в городе Нижнем Тагиле отец ребенка сломал хирургу челюсть в детской поликлинике. Об этом сообщается на сайте свердловского управления СК.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 20 июня на улице Карла Маркса. Отец лечившегося в поликлинике ребенка ворвался в кабинет хирурга, принимающего пациента, и ударил его рукой «в область головы». По предварительным данным, медик получил перелом челюсти.



Как рассказал городскому порталу «Нижний Тагил» сотрудник поликлиники, когда мужчина ворвался в кабинет хирурга, у него на приеме была женщина с его сыном. У отца начался конфликт с врачом, во время которого мужчина «нанес хирургу травму». Когда на место происшествия прибыли охранники, нападавший скрылся. Медик был госпитализирован, рассказал сотрудник клиники.

Судмедэксперты определяют степень тяжести вреда, который был нанесен хирургу, отметили в Следственном комитете.