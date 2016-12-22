В Цирке на Цветном опровергли сообщения о нарушениях мер безопасности

В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре опровергли сообщения о том, что МЧС во время проверки выявило многочисленные нарушения пожарной безопасности и оштрафовало цирк на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-центра цирка Юрий Никулин-младший.

Как ранее сообщил Life.ru, комиссия МЧС пришла к выводу, что цирк «опасен не только для зрителей, но и для самих сотрудников и артистов». В материале утверждалось, что некоторые помещения заведения не были оборудованы автоматическими системами тушения, а пожарные выходы «завалены бочками с горючими жидкостями или закрыты на замки».

Юрий Никулин-младший в беседе с РБК подтвердил, что МЧС действительно проводило плановую проверку в цирке несколько месяцев назад. «Были найдены некоторые мелкие недочеты и неполадки. Они были все устранены. О выставлении штрафа в 150 тыс. руб. вообще речи не шло», — заявил он.

Он заверил, что данные о загромождении эвакуационных выходов и другие нарушения, описанные в материале Life.ru, не соответствуют действительности. «Если бы были такие нарушения, нас бы давно закрыли. Мы очень трепетно относимся к правилам противопожарной безопасности, потому что мы работаем не только со взрослыми, но и с детьми», — пояснил он.

По его словам, руководство цирка выясняет, откуда у Life.ru появилась эта информация. «Из МЧС нам звонили и утверждали, что от них такая информация исходить не могла», — сообщил он. Никулин добавил, что у него «нет предположений», кому выгодно распространять такие сведения.

В пресс-службе МЧС России по Москве РБК, в свою очередь, сообщили, что в цирке Никулина на Цветном бульваре был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности, которые не связаны с угрозой жизни и здоровью людей и животных, а также с угрозой их безопасного пребывания в Цирке.

«Сразу после проверки начались работы по устранению нарушений, связанных с дооборудованием отдельных помещений Цирка системами автоматической пожарной защиты. Учитывая тот факт, что большинство нарушений устранено в кратчайшие сроки, а также должное внимание администрации Цирка вопросам пожарной безопасности было принято решение о сокращении штрафных санкций в 2 раза (со 150 тыс. до 75 тыс. руб.)», — сообщили в пресс-службе.