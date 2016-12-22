В Чечне задержали таксиста по подозрению в убийстве офицера ФСБ и военных

В Чечне был задержан водитель такси по подозрению в убийстве офицера ФСБ и двух военнослужащих МВД. Об этом сообщается на сайте чеченского управления Следственного комитета.

По данным следствия, убийство произошло 8 октября 2000 года в городе Урус-Мартане. Неизвестные открыли огонь по офицеру и военнослужащим и убили их. Затем нападавшие похитили табельное оружие своих жертв. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ (убийство двух и более лиц, хищение оружия).

В Следственном комитете заявили, что подозреваемым в данном преступлении стал 37-летний житель Урус-Мартана, который всё это время жил в Чечне и работал водителем такси. После задержания он был арестован.