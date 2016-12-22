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СК возбудил дело из-за отравления метиловым спиртом в Сергиевом Посаде
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СК возбудил дело из-за отравления метиловым спиртом в Сергиевом Посаде
Общество, 13:02
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СК возбудил дело из-за отравления метиловым спиртом в Сергиевом Посаде

Следственный комитет России (СКР) по Московской области объявил в розыск неизвестного мужчину, который подарил жителям Сергиева Посада канистру с метиловым спиртом. Об этом «Интерфакс» сообщила представитель регионального главка СКР Елена Фокина.

«Следственными органами получены сведения о том, что пострадавшие распивали спирт из канистры, которую им подарил неизвестный мужчина», — заявила представитель СКР. Она отметила, что по факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «Назначены экспертизы, которые должны установить состав употреблявшейся пострадавшими жидкости», — добавила Фокина.

Как сообщили РБК в пресс-службе Минздрава по Московской области, в крайне тяжелом состоянии находятся пять человек, еще трое — в тяжелом, три человека погибли. Всего отравились 11 человек, детей среди пострадавших нет.

По информации следствия, утром 21 июня из квартиры жилого дома на улице 1-й Ударной Армии были госпитализированы 11 местных жителей, в том числе две женщины, с отравлением неизвестным веществом. Позднее женщины и один мужчина скончались.

Ранее прокуратура Московской области начала проверку после массового отравления метиловым спиртом в Сергиевом Посаде. В прокуратуре сообщили, что пять пострадавших находятся в местном стационаре, еще трое были переданы в Московский областной институт.

Теги: Следственный комитет , массовое отравление , метиловый спирт , Сергиев Посад
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