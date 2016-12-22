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Мосгорсуд счел законным принудительное лечение фигуранта «болотного дела»
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Мосгорсуд счел законным принудительное лечение фигуранта «болотного дела»
Общество, 13:22
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Мосгорсуд счел законным принудительное лечение фигуранта «болотного дела»

Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого суда об отправке на принудительное лечение фигуранта «болотного дела», жителя Астрахани Максима Панфилова, передает «Интерфакс».

Таким образом, судья не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката на закрытом заседании Мосгорсуда 22 июня.

Защитник Панфилова, Сергей Панченко, считает решение суда незаконным и собирается настаивать на сокращении срока содержания его в психиатрической больнице. Фигурант не опасен для окружающих, и нет оснований направлять его на принудительное лечение, подчеркнул адвокат.

Панченко отметил, что планирует в третий раз подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Замоскворецкий суд Москвы отправил фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова на принудительное лечение. Такое решение приняла судья Елена Аверченко.

Замоскворецкий суд столицы отправил Панфилова на принудительное психиатрическое лечение 29 марта. Ранее отправить его на это лечение просил гособвинитель. Его признали виновным по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применении насилия к представителю власти, не опасного для жизни и здоровья).

Панфилов страдает синдромом Туретта. Это редкое генетическое заболевание, при котором возникает большое количество мелких нервных тиков. Экспертиза, проведенная специалистами центра имени Сербского, признала Панфилова невменяемым и «представляющим опасность для себя и окружающих». Об этом писала «Медиазона».

По словам защитников Панфилова, его действия не могли причинить боль полицейскому и навредить ему, так как ремни шлема, который мужчина стащил с бойца ОМОНа, были расстегнуты. Панфилов, по словам адвокатов, не нуждается в принудительном лечении.

Астраханского повара Максима Панфилова задержали и арестовали в апреле 2016 года. Мужчина стал 36-м фигурантом «болотного дела». Почти всех обвиняемых по этому делу Замоскворецкий суд ранее приговорил к разным наказаниям. На принудительное лечение кроме Панфилова отправили еще одного фигуранта, 38-летнего инвалида второй группы Михаила Косенко, который ранее находился в психбольнице на освидетельствовании. В июне 2014 года Городской суд подмосковного города Чехова перевел его на амбулаторное лечение. Косенко также обвиняли по уголовному делу по ч. 2 ст. 212 и ч. 2 ст. 318 УК РФ о массовых беспорядках на Болотной, но освободили от уголовной ответственности. Его адвокат заявлял, что подзащитного в больнице лечили в основном «не сильными психотропными препаратами, не вредящими здоровью».

Теги: Мосгорсуд , «болотное дело» , принудительное лечение , Максим Панфилов
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