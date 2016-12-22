Супруга Елизаветы II выписали из больницы

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа, выписали из больницы. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Герцог пропустил открытие парламента и королевские скачки Royal Ascot из-за опасений за свое здоровье. Пресс-секретарь Букингемского дворца заявил газете: «Я могу подтвердить, что герцог Эдинбургский покинул больницу сегодня утром». По информации издания, ранее он перенес рецидивирующую инфекцию мочевого пузыря.

Герцог Эдинбургский Филипп был госпитализирован вечером 20 июня. По информации Reuters, госпитализация прошла в качестве профилактической меры.

В начале мая герцог сообщил о том, что прекратит заниматься публичной общественной деятельностью с осени 2017 года. «Герцог Эдинбургский является покровителем, президентом или членом более 780 организаций, с которыми будет продолжено сотрудничество, хотя он больше не будет играть активную роль, участвуя в мероприятиях», — уточнили в пресс-службе Букингемского дворца.