Совет Европы зафиксировал рост ксенофобии в политике и обществе

В 2016 году националистические и расистские настроения в Европе росли в ответ на политические и социальные кризисы. Политики правопопулистского толка использовали страхи и неуверенность граждан для получения политических очков. Благодаря этому риторика ненависти достигла рекордных масштабов, а радикальный национализм в некоторых странах перешел в разряд мейнстрима.

Таковы основные выводы доклада (есть у РБК), подготовленного Комиссией Совета Европы по противодействию расизму и нетерпимости (ECRI). Документ описывает прежде всего деятельность ECRI за прошедший год, однако немало места в нем уделено анализу тенденций развития общества.

Эксперты комиссии выделяют три основные темы, которыми «характеризовался 2016 год» и которые вызывали наибольшую обеспокоенность и интерес ECRI.

Во-первых, это попытки властей европейских стран провести интеграцию прибывших в ходе недавнего кризиса беженцев. Затем это рост ксенофобии, чем в своих интересах пользуются политики-популисты. Наконец, это попытки отдельных стран противостоять радикальному исламизму и терроризму.

В итоге интеграция прибывших мигрантов проходит медленно, уровень нетерпимости в обществе растет, а действия властей по обеспечению национальной безопасности в ряде случаев находятся на грани нарушения прав человека, подчеркивается в докладе.

Рост нетерпимости эксперты ECRI фиксируют в отношении всех основных социальных групп, часто являющихся предметом ненависти. Другими словами, растет исламофобия, антисемитизм, гомофобия, ненависть к цыганам и чернокожим.

​«Недостаточно простого уголовного преследования за риторику ненависти, нужно активно ей противодействовать. Например, этические правила журналистов и парламентариев должны содержать санкции за такие высказывания. Деятели культуры также должны открыто осуждать радикализм», — подчеркивает председатель ECRI Кристиан Олунд.