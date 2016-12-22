Захарова назвала «политизированным» решение по допингу на Сочи-2014

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала «политизированными от начала до конца» планы Международного олимпийского комитета (МОК) ввести санкции против российского спорта из-за допингового скандала. Об этом Захарова рассказала на еженедельном брифинге, передает корреспондент РБК.

«Вся история в отношении допинга и России была политизирована от начала до конца. По-моему, всем очевидна мотивация, тем более сейчас», — заявила Захарова.

По мнению Захаровой, «удар по российскому спорту» был нанесен из-за решения администрации бывшего президента США Барака Обамы ввести изоляционную политику в отношении России. Она добавила, что новые санкционные решения в отношении российского спорта «удивлять не будут».

Ранее глава МОК Томас Бах в интервью New York Times заявил о подготовке санкций против России из-за допингового скандала. Он отметил, что «нельзя просто забыть, что случилось в Сочи». «Мы ясно дали понять, что за прошлое — то, что там случилось, — нужно ввести санкции», — заявил глава МОК.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в июле 2016 года опубликовала доклад с итогами расследования данных о махинациях с допинг-пробами спортсменов из России на Олимпиаде-2014 в Сочи. По данным комиссии, спортсмены заранее сдавали «чистые» допинг-пробы, которыми после заменяли те пробы, которые они сдавали во время Олимпиады.