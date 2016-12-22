Захарова назвала причины нападения на главу делегации «Рособоронэкспорта»

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что нападение на главу делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева было совершено с целью «банальной кражи сумки водителя». Об этом Захарова сказала на еженедельном брифинге, передает корреспондент РБК.

По ее словам, нападение на машину российской делегации произошло в пригороде Парижа Бабиньи. Она заявила, что злоумышленники похитили сумку женщины-водителя, добавив, что она не является гражданкой России. «Силами сотрудника российской делегации удалось нейтрализовать ситуацию, он получил незначительную травму. Четыре человека были задержаны», — отметила Захарова.

Пресс-атташе посольства России в Париже Анна Шлычкова сообщила РБК, что ограбление автомобиля делегации «Рособоронэкспорта» произошло 20 июня в 18 часов в пригороде столицы Франции. «Произошло нападение, была украдена сумка водителя с деньгами и документами. Водитель является сотрудником немецкой компании, у которой была арендована машина. По нашей информации, имущество российского гражданина [Сергея Корнева] не пострадало», — рассказала она.

Посольство России в Париже направило ноту в МИД страны из-за нападения на автомобиль главы делегации «Рособоронэкспорта», сообщает «РИА Новости». «По факту случившегося посольство РФ направило ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать это дело», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева сообщила «Интерфаксу», что инцидент с нападением на главу «Рособоронэкспорта» произошел на авиакосмическом салоне «Ле-Бурже». Делегация «Рособоронэкспорта» во Франции принимала участие в международном авиационно-космическом салоне Paris Air Show, который проходит в Париже с 19 по 25 июня.