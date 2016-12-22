На западе Турции прогремел взрыв возле военного объекта НАТО

В турецкой провинции Измир на западе страны рядом с военным объектом НАТО прогремел взрыв, сообщает телеканал CNN Turk.

По данным телеканала, взрыв произошел на кладбище, прилегающем к территории военного объекта НАТО, в 08:00 мск. В результате взрыва была повреждена стена кладбища. Пострадавших нет.

14 июня в столице Турции Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли два человека, еще трое пострадали. Взрыв прогремел в промышленной зоне Иведик в районе Серхат в точке по продаже моторного масла и запчастей для автомобилей.