В США лидера госпереворота на Гаити приговорили к 9 годам тюрьмы

В США окружной суд Майами приговорил бывшего лидера гаитянских повстанцев Ги Филиппа к девяти годами тюрьмы за отмывание денег, полученных от наркотрафика, передает Reutets.



Прокуроры США обвиняли Филиппа в содействии переправке более пяти килограммов кокаина в США с 1997 по март 2001 года, а также легализацию преступных денег с июня 1999 года по апрель 2003 года.

Бывший лидер повстанцев находился под стражей с начала 2017 года. В апреле 2017 года он был признан виновным за обеспечение наркотрафика. Прокурор выступали за пожизненное заключение Филиппа, но в результате он получил девять лет тюрьмы.

Филлип был арестован в Гаити 5 января и экстрадирован в США. Он был арестован за четыре дня до того, как должен был занять место сенатора в парламенте Гаити.

Ги Филипп был лидером антиправительственного восстания в феврале 2004 году против президента Гаити Жана-Бертрана Аристида. При Аристиде он занимал должность начальника полиции, но затем был смещен с нее из-за обвинений в подготовке государственного переворота. Филипп сбежал в Доминиканскую республику, но затем нелегально вернулся в Гаити, чтобы встать во главе восстания против президента. В марте 2004 года повстанцы захватили столицу Гаити Порт-о-Пренс, а Аристид смог сбежать.

Филипп возглавил правую партию Фронт национальной реконструкции, которая несколько раз принимала участие в выборах, но не выигрывала их.