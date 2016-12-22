Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,68 59,87 EUR Нал. 67,79 66,87 USD Бирж. 60,12 -0,20 EUR Бирж. 67,11 -0,25 USD ЦБ. 60,00 +1,42 EUR ЦБ. 66,80 +1,48 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1842,53 -0,45% РТС 965,45 -0,81% Brent 44,77 -0,02% DJIA 21410,03 -0,27% Nasdaq 6233,95 +0,74% FTSE 7418,54 -0,39%
В США лидера госпереворота на Гаити приговорили к 9 годам тюрьмы
Лента новостей
Бывшего совладельца банка «Софрино» объявили в розыск 09:53, Финансы Группа «Сумма» решила продать свой единственный девелоперский проект 09:33, Бизнес Мистер робот: как Виталий Булгаров стал дизайнером блокбастеров Голливуда 09:30, Технологии и медиа Глава Alibaba предсказал четырехчасовой рабочий день через 30 лет 09:29, Бизнес ТАСС сообщил об аресте имущества экс-главы Удмуртии 09:05, Политика В порту Находки на плавбазе нашли тела двух матросов 08:19, Общество Три самолета из Москвы не смогли сесть в Кемерово из-за тумана 07:49, Общество Кемеровская администрация отчиталась о состоянии здоровья Тулеева 07:31, Политика «Одноклассники» обошли блокировку на Украине с помощью приложения 07:15, Общество «Р-Фарм» передала права на инновационную молекулу американской Aspyrian 06:50, Бизнес Премьер Ирака назвал подрыв мечети в Мосуле признанием поражения ИГ 06:31, Общество СМИ узнали о трате США $94 млн на неподходящую военным Афганистана форму 05:48, Деньги Глава МИД Австрии призвал закрыть детские сады для мусульман 05:10, Общество Серебренников попросил зрителей театра о помощи в деле «Седьмой студии» 04:54, Общество Трамп на год продлил санкции против КНДР 04:26, Политика СМИ узнали о поиске средств на «Северный поток — 2» в Китае из-за санкций 03:54, Бизнес В Британии при обрушении крана погибли два человека 03:49, Общество Глава МОК рассказал о подготовке санкций против России за Сочи-2014 03:18, Политика Reuters узнал о планах Harley-Davidson купить Ducati 03:11, Бизнес На главу делегации «Рособоронэкспорта» напали в Париже 02:28, Общество Бренд текилы Джорджа Клуни купят за $1 млрд 01:52, Бизнес На заседание Госдумы с директором ФСБ запретили приносить телефоны 01:40, Политика СМИ сообщили о смерти двух человек от метилового спирта в Подмосковье 00:56, Общество Присяжные признали виновными убивавших бездомных в Москве «чистильщиков» 00:55, Общество Число критиков роли Сталина в войне снизилось до исторического минимума 00:19, Политика Футболист и закон: как Месси, Роналду и Хиддинк обходили налоги 00:15, Фотогалерея  Прокуратура направила в суд дело лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» 00:09, Общество Российский «Uber для грузовиков» привлек деньги от инвесторов Gett 00:05, Технологии и медиа
В США лидера госпереворота на Гаити приговорили к 9 годам тюрьмы
Политика, 10:21
0
В США лидера госпереворота на Гаити приговорили к 9 годам тюрьмы

В США окружной суд Майами приговорил бывшего лидера гаитянских повстанцев Ги Филиппа к девяти годами тюрьмы за отмывание денег, полученных от наркотрафика, передает Reutets.

Прокуроры США обвиняли Филиппа в содействии переправке более пяти килограммов кокаина в США с 1997 по март 2001 года, а также легализацию преступных денег с июня 1999 года по апрель 2003 года.

Бывший лидер повстанцев находился под стражей с начала 2017 года. В апреле 2017 года он был признан виновным за обеспечение наркотрафика. Прокурор выступали за пожизненное заключение Филиппа, но в результате он получил девять лет тюрьмы.

Филлип был арестован в Гаити 5 января и экстрадирован в США. Он был арестован за четыре дня до того, как должен был занять место сенатора в парламенте Гаити.

Ги Филипп был лидером антиправительственного восстания в феврале 2004 году против президента Гаити Жана-Бертрана Аристида. При Аристиде он занимал должность начальника полиции, но затем был смещен с нее из-за обвинений в подготовке государственного переворота. Филипп сбежал в Доминиканскую республику, но затем нелегально вернулся в Гаити, чтобы встать во главе восстания против президента. В марте 2004 года повстанцы захватили столицу Гаити Порт-о-Пренс, а Аристид смог сбежать.

Филипп возглавил правую партию Фронт национальной реконструкции, которая несколько раз принимала участие в выборах, но не выигрывала их.

Теги: наркотрафик , госпереворот , наркоторговцы
Главное
Кемеровская администрация отчиталась о состоянии здоровья Тулеева Политика
Материалы по теме
В Колумбии повстанцы похитили двух голландских журналистов Общество
Колумбийские повстанцы опровергли причастность к теракту в Боготе Общество
Сирийские повстанцы заявили о сбитом в 50 км от Дамаска военном самолете Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку