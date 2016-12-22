Глава Alibaba предсказал четырехчасовой рабочий день через 30 лет

Глава Alibaba Group Джек Ма в интервью телеканалу CNBC предрек сокращение рабочего дня до четырех часов через 30 лет. «Мой дедушка работал по 16 часов в день на сельскохозяйственных угодьях и считал себя очень занятым. Мы работаем восемь часов пять дней в неделю и думаем, что мы очень заняты», — сказал он.
По словам Ма, в будущем у людей появится больше времени на путешествия. «Обычно люди посещают, например, по 30 мест. Но 30 лет спустя они, возможно, смогут посетить 300 мест», — предположил Джек Ма.
Он заявил, что в будущем работа будет занимать у человека гораздо меньше времени, так как многие процессы будут автоматизированы. По словам Ма, движение экономики в этом направлении можно наблюдать уже сейчас.