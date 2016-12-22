Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,68 59,88 EUR Нал. 67,78 66,88 USD Бирж. 60,20 -0,13 EUR Бирж. 67,20 -0,17 USD ЦБ. 60,00 +1,42 EUR ЦБ. 66,80 +1,48 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1841,12 -0,52% РТС 963,62 -1,00% Brent 44,72 -0,13% DJIA 21410,03 -0,27% Nasdaq 6233,95 +0,74% FTSE 7416,61 -0,42%
ТАСС сообщил об аресте имущества экс-главы Удмуртии
Лента новостей
Бывшего совладельца банка «Софрино» объявили в розыск 09:53, Финансы Группа «Сумма» решила продать свой единственный девелоперский проект 09:33, Бизнес Мистер робот: как Виталий Булгаров стал дизайнером блокбастеров Голливуда 09:30, Технологии и медиа Глава Alibaba предсказал четырехчасовой рабочий день через 30 лет 09:29, Бизнес ТАСС сообщил об аресте имущества экс-главы Удмуртии 09:05, Политика В порту Находки на плавбазе нашли тела двух матросов 08:19, Общество Три самолета из Москвы не смогли сесть в Кемерово из-за тумана 07:49, Общество Кемеровская администрация отчиталась о состоянии здоровья Тулеева 07:31, Политика «Одноклассники» обошли блокировку на Украине с помощью приложения 07:15, Общество «Р-Фарм» передала права на инновационную молекулу американской Aspyrian 06:50, Бизнес Премьер Ирака назвал подрыв мечети в Мосуле признанием поражения ИГ 06:31, Общество СМИ узнали о трате США $94 млн на неподходящую военным Афганистана форму 05:48, Деньги Глава МИД Австрии призвал закрыть детские сады для мусульман 05:10, Общество Серебренников попросил зрителей театра о помощи в деле «Седьмой студии» 04:54, Общество Трамп на год продлил санкции против КНДР 04:26, Политика СМИ узнали о поиске средств на «Северный поток — 2» в Китае из-за санкций 03:54, Бизнес В Британии при обрушении крана погибли два человека 03:49, Общество Глава МОК рассказал о подготовке санкций против России за Сочи-2014 03:18, Политика Reuters узнал о планах Harley-Davidson купить Ducati 03:11, Бизнес На главу делегации «Рособоронэкспорта» напали в Париже 02:28, Общество Бренд текилы Джорджа Клуни купят за $1 млрд 01:52, Бизнес На заседание Госдумы с директором ФСБ запретили приносить телефоны 01:40, Политика СМИ сообщили о смерти двух человек от метилового спирта в Подмосковье 00:56, Общество Присяжные признали виновными убивавших бездомных в Москве «чистильщиков» 00:55, Общество Число критиков роли Сталина в войне снизилось до исторического минимума 00:19, Политика Футболист и закон: как Месси, Роналду и Хиддинк обходили налоги 00:15, Фотогалерея  Прокуратура направила в суд дело лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» 00:09, Общество Российский «Uber для грузовиков» привлек деньги от инвесторов Gett 00:05, Технологии и медиа
ТАСС сообщил об аресте имущества экс-главы Удмуртии
Политика, 09:05
0
ТАСС сообщил об аресте имущества экс-главы Удмуртии

Суд в Москве арестовал имущество обвиняемого во взятках бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева и его двух дочерей. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, суд арестовал дом Соловьева в деревне Каменное и его квартиру в Ижевске. У его старшей дочери были арестованы семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка, а у младшей — автомобиль.

Источник ТАСС рассказал, что во время обыска у бывшего главы Удмуртии были изъяты около 2 млн руб.

Александр Соловьев обвиняется в получении взятки на сумму 141,7 млн руб. По версии следствии, с 2014 по 2016 год он получил взятку во время строительства моста через реки Буй и Кама около удмуртского города Камбарка в размере 139 млн руб. от строителей, а 2,7 млн руб. — в виде доли в коммерческой организации. Как полагают следователи, за эти деньги Соловьев обеспечивал «внеочередное» выделение средств из федерального и регионального бюджетов. Кроме того, он предоставлял лицензии на изучение участка недр, разведку, добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал экс-главу Удмуртии на два месяца, а 31 мая продлил срок его ареста до 4 сентября. Свою вину Соловьев признал.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку Соловьева «в связи с утратой доверия». Исполнять обязанности главы Удмуртии стал Александр Бречалов.

Теги: Удмуртия , арест имущества , взятничество
Главное
Кемеровская администрация отчиталась о состоянии здоровья Тулеева Политика
Материалы по теме
Эксперты Кудрина ответили на критику главы Удмуртии Политика
Бывший глава Удмуртии Соловьев признал свою вину во взяточничестве Политика
СМИ узнали о частичном признании вины экс-главой Удмуртии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку