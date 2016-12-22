ТАСС сообщил об аресте имущества экс-главы Удмуртии

Суд в Москве арестовал имущество обвиняемого во взятках бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева и его двух дочерей. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает ТАСС.



По словам собеседника агентства, суд арестовал дом Соловьева в деревне Каменное и его квартиру в Ижевске. У его старшей дочери были арестованы семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка, а у младшей — автомобиль.

Источник ТАСС рассказал, что во время обыска у бывшего главы Удмуртии были изъяты около 2 млн руб.



Александр Соловьев обвиняется в получении взятки на сумму 141,7 млн руб. По версии следствии, с 2014 по 2016 год он получил взятку во время строительства моста через реки Буй и Кама около удмуртского города Камбарка в размере 139 млн руб. от строителей, а 2,7 млн руб. — в виде доли в коммерческой организации. Как полагают следователи, за эти деньги Соловьев обеспечивал «внеочередное» выделение средств из федерального и регионального бюджетов. Кроме того, он предоставлял лицензии на изучение участка недр, разведку, добычу песка и песчано-гравийной смеси.



Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал экс-главу Удмуртии на два месяца, а 31 мая продлил срок его ареста до 4 сентября. Свою вину Соловьев признал.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку Соловьева «в связи с утратой доверия». Исполнять обязанности главы Удмуртии стал Александр Бречалов.