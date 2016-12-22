В порту Находки на плавбазе нашли тела двух матросов

В порту Находки на плавбазе «Дальмос» были найдены мертвыми два матроса. Об этом сообщил представитель Дальневосточного следственного управления Следственного комитета, передает «РИА Новости».



По его словам, трупы 41-летнего и 32-летнего мужчины были обнаружены вечером в среду, 21 июня. Представитель Следственного комитета отметил, что признаков насильственной смерти матросов нет, а на телах — «гнилостные изменения». Собеседник агентства сообщил, что причина смерти мужчин пока не установлена.



По данным местного агентства «Дейта», трупы мужчины были найдены в каюте плавбазы. По предварительным данным, матросы умерли, отравившись «некачественным алкоголем», отмечает издание. «Дальмос» должен был уйти в рейс 25 июня. В компании «Поллукс», которой принадлежит плавбаза, никак не комментируют случившиеся, отмечает «Дейта».



Как сообщает портал Life.ru, тела матросов были найдены членами экипажа «Дальмоса» в трюме судна. По данным издания, мужчины могли отравиться техническим спиртом.

По факту смерти матросов Следственный комитет проводит проверку.