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Три самолета из Москвы не смогли сесть в Кемерово из-за тумана
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Три самолета из Москвы не смогли сесть в Кемерово из-за тумана
Общество, 07:49
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Три самолета из Москвы не смогли сесть в Кемерово из-за тумана

Три самолета, выполнявших рейс из Москвы, не смогли приземлиться в Кемерово из-за сильного тумана. Об этом «РИА Новости» сообщили в справочной Кемеровского международного аэропорта «Алексей Леонов».

По словам собеседника агентства, речь идет о пассажирских самолетах авиакомпаний «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии». Первый вылетел в Кемерово из аэропорта Шереметьево, два других — из Домодедово.

«Три самолета должны были уже прилететь, но первый (по времени прибытия. — РБК) сел в Новосибирске, в «Толмачево». Остальные еще кружат над нашим аэропортом», — заявили в аэропорту. Там отметили, что никто «еще не приземлился», поскольку «туман и видимость плохая».

Представитель аэропорта подтвердил агентству, что обратные вылеты в Москву задерживаются.

Как рассказал представитель аэропорта ТАСС, аэропорт Кемерово, который не смог принять ранние утренние авиарейсы из-за сильного тумана, возобновил свою работу, но вылеты из него задерживается. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» приземлился кемеровском аэропорту в 06:02 мск, сообщается на сайте Flightstats. На портале указано, что его посадка была произведена на 22 минуты позже расписания.

Самолеты «Уральский авиалиний» и S7, которые кружили над аэропортом Кемерово, сели с задержкой в два часа.

По данным Росгидрометцентра, в Кемерово в четверг, 22 июня, будет облачно с небольшим дождем. Температура воздуха составит от 15 до 29 градусов тепла.

Теги: Кемерово , Самолет
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