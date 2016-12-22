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В Британии при обрушении крана погибли два человека
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В Британии при обрушении крана погибли два человека
Общество, 03:49
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В Британии при обрушении крана погибли два человека

В британском городе Кру в графстве Чешир обрушился строительный кран. В результате случившегося погибли два человека, сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, инцидент произошел в среду примерно в 16.30 по местному времени (18.30 мск). Машинист крана получил травмы, не угрожающие его жизни, отметили в полиции.

Телеканал добавляет, что в результате падения крана был поврежден жилой дом. Два человека, находившееся в нем, также были госпитализированы.

В конце мая в Красноярске башенный кран упал на частный дом. Как сообщали в ГУ МВД, кран перекрыл проезжую часть, повредив припаркованный около жилого дома автомобиль и частную постройку. В полиции отмечали, что в результате случившегося никто не пострадал.

Теги: Великобритания , кран
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