На главу делегации «Рособоронэкспорта» напали в Париже

На главу «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева совершили разбойное нападение в Париже. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева.

По словам собеседницы агентства, инцидент произошел в авиакосмическом салоне в «Ле Бурже». Корнева хотели ограбить, когда он возвращался с работы. По словам Воробьевой, на выезде из тоннеля грабитель, «разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности». Она отметила, что Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы «благодаря быстрой реакции и самообладанию».

«Он получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает. Госпитализация не потребовалась», — добавила Воробьева.

По словам представителя ФСВТС, в данный момент посольство России во Франции находится «в тесном контакте с французскими правоохранительными органами по данному инциденту». Воробьева отметила, что полиция начала расследование. Она добавила, что «задержано четверо подозреваемых». «ФСВТС России держит данный вопрос на особом контроле», - подчеркнула Воробьева.

Делегация «Рособоронэкспорта» прибыла во Францию, чтобы принять участие в международном авиационно-космическом салоне Paris Air Show, который проходит в столице страны с 19 по 25 июня.