Прокуратура направила в суд дело лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай»

Генеральная прокуратура России направила в суд дело лидера хакерской группы«Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства,

Согласно сообщению, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу Аникеева. Он обвиняется в «совершении в составе организованной группы из корыстной заинтересованности неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло ее копирование, то есть преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ», отметили в ведомстве.

По версии следствия, Аникеев в период с 2013 по 2016 год вместе с группой хакеров осуществил через интернет «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», принадлежащей «ряду граждан». После чего копировал ее с «целью последующей продажи» в интернете. Дела в отношении сообщников Аникеева выделены в отдельное производство, добавили в ведомстве.

Хакерская группа «Шалтай-Болтай» занималась перехватом переписки и взломом аккаунтов чиновников и бизнесменов, а затем продавала их данные через интернет. В апреле потерпевшими по делу были признаны помощник президента России Андрей Белоусов и телеведущий Дмитрий Киселев.

Лидер группы Владимир Аникеев был помещен под арест до 8 июля.