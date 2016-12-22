СМИ сообщили об установлении контроля армией Сирии над 4 районами Дамаска

Сирийская армия получила контроль над четырьмя районами Дамаска. Об этом сообщили военные источники, передает агентство SANA.

По их данным, правительственные войска заняли районы Бир Аль-Касаб, который является главным центром сосредоточения боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), Кербат аль-Касаб, Тлул аль-Раваби и аль-Срейхи в восточной части сирийской столицы. Также отмечается в сообщении, что сирийские военные заняли несколько стратегических высот.

Во время проведения операции по освобождению районов от боевиков сирийская армия убила террористов «Джабхат ан-Нусры», уничтожила их оружие и взяла в плен ее членов. Кроме того, правительственная армия уничтожила транспортные средства террористов и их штабы для сборов.

Всего в результате проведения операции были убиты «десятки боевиков» и выведены из строя три их транспортных средства, оснащенные тяжелыми пулеметами, пять мотоциклов и стационарная ракетная установка.

В сирийской столице продолжаются военные действия. В марте в результате обстрела в Дамаске пострадало здание российского посольства, которое предназначено для размещения консульской службы. Из-за обстрела были выбиты стекла в здании. В результате никто не пострадал. Как рассказал посол России в Сирии Александр Кинщак, посольство находится рядом с районом, который контролируют «незаконные вооруженные формирования».