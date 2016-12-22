Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,62 59,93 EUR Нал. 67,74 66,82 USD Бирж. 60,30 +0,67 EUR Бирж. 67,36 +1,02 USD ЦБ. 60,00 +1,42 EUR ЦБ. 66,80 +1,48 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1850,81 -0,38% РТС 973,33 -0,78% Brent 44,77 -2,33% DJIA 21415,23 -0,24% Nasdaq 6234,23 +0,75% FTSE 7447,79 -0,33%
СМИ сообщили об установлении контроля армией Сирии над 4 районами Дамаска
Лента новостей
ФАС нашла в закупках по программе «Моя улица» нарушения на 4 млрд руб. 23:28, Общество Боевики ИГ взорвали соборную мечеть в Мосуле 23:10, Общество Сборная Мексики возглавила группу А на Кубке конфедераций 23:03, Спорт В Киеве предсказали убытки от строительства Россией Крымского моста 22:39, Общество СМИ сообщили об установлении контроля армией Сирии над 4 районами Дамаска 22:36, Политика Наторговавший на 42 млрд руб. трейдер пообещал обжаловать решение суда 22:09, Финансы Путин рассказал о своем желании в детстве стать разведчиком 21:44, Политика  Наторговавший валютой на 42 млрд руб. трейдер проиграл иск к Альфа-банку 21:16, Деньги Путин рассказал о снятом «с колес» фильме Оливера Стоуна 20:54, Политика  Правила займа: как взыскать долг с физического лица 20:50, Деньги В «Единой России» предложили сделать памятной дату выборов президента 20:45, Политика Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам тюрьмы за финансовые махинации 20:44, Общество Грозят ли санкции США чемпиону России по футболу 20:36, Общество Госдеп прокомментировал отмену встречи замгоссекретаря США с Рябковым 20:27, Политика Директор Исаакия отказался считать вопрос собора достойным референдума 20:24, Общество Нефть опустилась ниже $45 за баррель впервые с ноября 2016 года 20:06, Экономика Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций 19:52, Спорт Леониду Волкову вручили повестку в прямом эфире канала «Навальный.Live» 19:50, Политика  В Донбассе решили установить 24 июня «хлебное перемирие» 19:30, Политика Российского дипломата назначили заместителем Генсека ООН 19:20, Политика Создатель бренда: что означает для Uber уход Трэвиса Каланика 19:20, Мнение  «Система» попросила ЦБ расследовать попытку манипулирования ее акциями 19:18, Бизнес Хакеры замаскировали фишинговую атаку под рассылку о штрафах ГИБДД 19:14, Технологии и медиа Власти США заявили об атаке «русских хакеров» в 21 штате 19:13, Политика Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили самолет Шойгу 18:55, Политика  Члена «Открытой России» оштрафовали по делу о нежелательной организации 18:50, Политика «Мягкий переворот»: что значит смена наследника Саудовской Аравии 18:42, Политика Власти рассказали об этапах закрытия свалки в Балашихе после жалоб Путину 18:40, Политика
СМИ сообщили об установлении контроля армией Сирии над 4 районами Дамаска
Операция в Сирии, 22:36
0
СМИ сообщили об установлении контроля армией Сирии над 4 районами Дамаска

Сирийская армия получила контроль над четырьмя районами Дамаска. Об этом сообщили военные источники, передает агентство SANA.

По их данным, правительственные войска заняли районы Бир Аль-Касаб, который является главным центром сосредоточения боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), Кербат аль-Касаб, Тлул аль-Раваби и аль-Срейхи в восточной части сирийской столицы. Также отмечается в сообщении, что сирийские военные заняли несколько стратегических высот.

Во время проведения операции по освобождению районов от боевиков сирийская армия убила террористов «Джабхат ан-Нусры», уничтожила их оружие и взяла в плен ее членов. Кроме того, правительственная армия уничтожила транспортные средства террористов и их штабы для сборов.

Всего в результате проведения операции были убиты «десятки боевиков» и выведены из строя три их транспортных средства, оснащенные тяжелыми пулеметами, пять мотоциклов и стационарная ракетная установка.

В сирийской столице продолжаются военные действия. В марте в результате обстрела в Дамаске пострадало здание российского посольства, которое предназначено для размещения консульской службы. Из-за обстрела были выбиты стекла в здании. В результате никто не пострадал. Как рассказал посол России в Сирии Александр Кинщак, посольство находится рядом с районом, который контролируют «незаконные вооруженные формирования».

Теги: Дамаск , конфликт в Сирии , сирийский конфликт
Главное
ЦБ подготовил банки к обмену информацией о сомнительных клиентах Финансы
Материалы по теме
Международная коалиция сбила сирийский дрон Политика
Чем опасно прекращение сотрудничества США и России в сирийском небе Политика
В сирийском Идлибе смертник подорвался у мечети Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку