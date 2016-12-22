Путин рассказал о снятом «с колес» фильме Оливера Стоуна

Президент России Владимир Путин рассказал, что документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» снимался «на ходу» и он отвечал на вопросы без подготовки. Об этом российский лидер заявил во время встречи с классными руководителями выпускных классов, передает «Интерфакс».

«Всё делалось с колес, поэтому я реально не помню, что там было», — сказал Путин. Он отметил, что ему докладывали о приезде Стоуна и что с ним надо поговорить.

Президент также рассказал, что он спросил у режиссера: из-за такой организации съемок ему «не били морду?». «Я сказал: «Вам это предстоит», — пошутил Путин.

Одна из преподавателей сказала российскому президенту, что в документальном фильме он объяснил поступление на юридический факультет своим желанием работать в спецслужбах. На ее слова Путин ответил: «Это где я такое сказал?» — и признался, что не помнил о том, что говорил.





Избранные ответы Путина в интервью Оливеру Стоуну

Во вторник, 20 июня, пользователи соцсетей и издание Meduza сообщили, что в документальном фильме Стоуна о Путине, когда российский президент показывает на своем телефоне режиссеру запись ударов ВКС России в Сирии, на самом деле на экране транслируется удар вертолета Apache США в Афганистане.



В Кремле заявили РБК, что в видео, которое Путин показывал американскому режиссеру, ошибки не было. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что президент показывал кадры из доклада Министерства обороны.

В свою очередь, режиссер фильма Оливер Стоун, отвечая на вопрос о видео на телефоне Путина, рассказал, что российский президент «достал телефон и показал [запись]», которая была снята. «Он сказал, что это оно. Зачем ему врать?», — заметил режиссер. Стоун добавил, что Россия достигла успехов, нанося «ущерб» террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России). По его словам, «суть в том», что Россия «разбомбила к чертям Сирию», уничтожила «финансовые возможности империи ИГ перегонять нефть в Турцию», а не в «мелочах» в видео.

Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» основан на беседах режиссера с Путиным, которые он снимал с период с 2015 по 2017 год. Лента состоит из четырех серий. Фильм был показан с 13 июня на американском телеканале Showtime. В России его транслирует «Первый канал» с 19 по 22 июня.