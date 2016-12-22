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«Росатом» заявил о перспективах из-за «внедрения новых технологий»
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«Росатом» заявил о перспективах из-за «внедрения новых технологий»
Экономика, 16:16
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«Росатом» заявил о перспективах из-за «внедрения новых технологий»

Государственная корпорация «Росатом» заключила более 50 соглашений о международной кооперации во время форума «Атомэкспо-2017» в Москве. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации Кирилл Комаров, передает «Интерфакс».

«Подписанные в ходе форума соглашения в сфере науки и производства помогут «Росатому» оставаться инновационным и технологическим лидером мирового рынка атомной энергетики», — сказал он. Комаров отметил, что у атомной энергетики есть «хорошие перспективы для развития», но они связаны с «внедрением новых технологий».

«Росатом» поэтапно внедряет новые технологии, отметил заместитель генерального директора компании. Он примел в пример, пуск первого в мире реактора поколения 3+ на Нововоронежской АЭС. По его словам, госкорпорация также занимает лидирующие позиции в мире в области реализации замкнутого топливного цикла

Комаров рассказал, что госкорпорация эффективно выстроила научно-производственные базы, которые работают над разработкой новых продуктов, в том числе реакторов малой и средней мощности и реакторов четвертого поколения.

Во вторник, 20 июня, подконтрольная «Росатому» российская компания ТВЭЛ в рамках форума «Атомэкспо-2017» подписала контракт на поставку в 2019 году ядерного топлива на одну из атомных электростанций США. Как рассказал старший вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев, компания продлила также контракты на поставку топлива на АЭС «Темелин» в Чехии до 2024 года, а договора с французской компании Areva — до 2030 года.

По словам Григорьева, общая стоимость зарубежных заказов ТВЭЛ на ближайшие десять лет превысит $10 млрд.
Теги: атомная электростанция , «Росатом» , атомная энергетика
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