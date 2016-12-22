Члена «Открытой России» оштрафовали по делу о нежелательной организации

Краснодарский районный суд обязал координатора движения «Открытая Россия» в Краснодаре Яну Антонову заплатить штраф в размере 15 тыс. руб. за осуществление деятельности нежелательной организации. Об этом сообщил РБК адвокат Антоновой Олег Елисеев.

«Дали штраф. Мы с решением суда не согласны — будем обжаловать. Еще не видели постановления суда в полной форме, поэтому трудно сказать, приняли ли в расчет, что британская Otkrytaya Rossia и «Открытая Россия», с которой сотрудничала подзащитная, — это две разных организации», — заявил адвокат.

О том, что на Антонову было заведено административное дело по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории России организации, в отношении которой принято решение о ее нежелательности), сообщила сама активистка РБК 30 мая. Она рассказала, что ее подозревают в том, что она состоит в британской Otkrytaya Rossia, которая была признана нежелательной в России.

Антонова отметила, что она пыталась объяснить, что состоит в российском движении «Открытая Россия», которого в списке нежелательных организаций нет. «На самом деле это из-за того, что организовала акцию «Надоел» в Краснодаре», — отметила активистка.

Как сообщалось на сайте «Отрытой России», 29 мая полицейские ходили по домам сотрудников движения и, по словам Антоновой, «запугивали активистов», но никого в прокуратуру не вызывали.