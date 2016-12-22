Власти рассказали об этапах закрытия свалки в Балашихе после жалоб Путину

На крупную свалку в Балашихе в Московской области во время ликвидации будут привозить «чистые грунты», а не мусор. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган на встрече в Железнодорожном представителей властей Подмосковья и жителей по вопросу свалки, передает корреспондент РБК.

По его словам, до 1 января 2019 года полигон «будет работать в усиленном режиме под контролем». Далее начнется процесс рекультивации, во время которого мусор «прекратят завозить», а вместо него будут выгружать «чистые грунты». На ликвидацию свалки потребуется два года, то есть она будет завершена в конце 2020 года, добавил министр.

Как заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, на проект рекультивации свалки в Балашихе будут выделены средства из бюджета Московской области.

Внимание к свалке было привлечено во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня, когда жители города заявили о недопустимости работы полигона твердых отходов около жилых домов. Они попросили российского президента решить эту проблему. В ответ на их просьбу Путин сказал, что понимает «остроту» проблемы, которая «складывалась «десятилетиями», и пообещал решить ее «как можно быстрее».

После жалобы жителей Балашихи Следственный комитет начал проверку строительства домов рядом со свалкой. В ведомстве предполагают, что администрация Балашихи нарушила права людей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в день обращения жителей Балашихи к Путину лично отправился на свалку. Он заявил, что на данный момент на полигоне проводится «закрытая сортировка и пересыпка грунтом того, что привозят сюда с близлежащих районов Москвы и Подмосковья», и пообещал, что свалку планируется закрыть до 2021 года.