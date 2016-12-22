Стоун прокомментировал кадры ударов в Сирии из фильма про Путина

Режиссер Оливер Стоун прокомментировал момент с видеозаписью сирийских бомбардировок, который демонстрируется в его документальном фильме о Владимире Путине. Стоун заявил, что Путин действительно показал съемочной группе видеозапись. Сообщения о том, что на видеозаписи показан удар американского вертолета Apache по позициям в Афганистане, режиссер назвал «мелочью». Такие заявления Стоун сделал на пресс-конференции на IV международном фестивале STARMUS, проходящем в норвежском городе Трондхейм. Трансляцию пресс-конференции вело видеоагентство российского телеканала RT Ruptly.





Оливер Стоун о Путине и «русской душе» Видео: Телеканал РБК

«Вы хотите начать с этой [чепухи] про блогеров? Блогеры говорят то, блогеры говорят сё… Мы можем весь день это обсуждать. Ладно, хорошо. Он [Путин] достал телефон и показал нам [запись], мы это сняли, и он сказал, что это оно. Зачем ему врать? Россия достигла успехов в плане ущерба ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация), они разбомбили к чертям Сирию и они уничтожили финансовые возможности империи ИГ перегонять нефть в Турцию. Мне кажется, вот в чем суть. А тут вы спрашиваете про какую-то мелочь», — ответил режиссер на вопрос журналиста норвежской вещательной корпорации NRK.

Ранее пользователи соцсетей и издание Meduza написали, что Путин в фильме демонстрирует Стоуну не запись ударов ВКС России в Сирии, а кадры удара вертолета Apache США по позициям в Афганистане.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил РБК, что в демонстрировавшемся Путиным видео ошибки быть не может. Позднее Песков также заявил, что видео, которое показывал Путин, было взято из предоставленного президенту доклада Министерства обороны.

Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун снял четырехсерийный документальный фильм, основанный на интервью с Путиным. Беседы с президентом проходили в период с 2015 по 2017 год. В США фильм с 13 июня показал телеканал Showtime, в России его транслирует с 19 по 22 июня «Первый канал».