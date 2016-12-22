В Москве заявили о «дерзкой попытке» Киева сменить стратегию в Донбассе

Киевские власти предпринимают «дерзкую попытку» сменить тактику блокады Донбасса на «полномасштабную военную операцию». Об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, комментируя планы Верховной рады принять законопроект о реинтеграции Донецкой и Луганской области, передает корреспондент РБК.

«Очевидно, что продвигает этот закон «партия войны» Украины», — сказал Грызлов. Он отметил, что Киев предпринимает шаги, чтобы найти «международную поддержку этих недопустимых действий». Грызлов заявил, что киевские власти хотят избежать «выполнения международно признанных соглашений, о верности которым украинская сторона многократно заявляла». «Ревизия минских соглашений неприемлема и опасна», — подчеркнул Грызлов.

Представитель России отметил, что если на Украине будет принят законопроект, то это будет нарушением мирных договоренностей. «Законопроект не предполагает выполнения важнейших условий минских соглашений. А именно особого статуса Донбасса, вступающего в действие по «формуле Штайнмайера», амнистии и проведения выборов», — сказал Грызлов. Он подчеркнул, что вместо политического урегулирования конфликта Киев «делает упор» на военное положение.

В понедельник, 19 июня, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что в Киеве началась работа над планом «мирной реинтеграции» территорий Донбасса, который отменит Антитеррористическую операцию (АТО) в данном регионе и введет военное положение в зонах, которые прилегают к самопровозглашенным Донецкой и Луганской республикам. После этого эти зоны перейдут от Совета безопасности Украины к вооруженным силам. Как отмечает «Коммерсантъ», законопроект о реинтеграции Донбасса может быть внесен в Верховную раду на этой неделе.



Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев заявил, что законопроект предлагает вместо АТО вести в Донбассе «локальную войну» с предоставлением президенту права руководить всеми силовыми структурами, которые находятся на территории Донецкой и Луганской областей.