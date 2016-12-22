СМИ сообщили об итогах повторной экпертизы крови «пьяного» мальчика

Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила «высокие дозы алкоголя» в организме мальчика, который погиб в результате ДТП в подмосковной Балашихе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.



«Результаты повторного исследования крови погибшего ребенка однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему и в них присутствует значительное количество алкоголя», — сказал источник.

Как отмечает агентство, сообщения о халатности эксперта, проводящего первую экспертизу, не подтвердились. В настоящее время специалисты выясняют, какой именно напиток и в каком количестве употребил ребенок перед инцидентом.

ДТП произошло 23 апреля. Автомобиль в подмосковном Железнодорожном сбил мальчика и протащил его более десяти метров. Экспертиза крови погибшего ребенка показала в его крови наличие алкоголя — ​ 2,7 промилле. на этом основании дело против женщины, которая была за рулем автомобиля, было закрыто.

Как сообщали родители ребенка, уголовное дело не возбуждалось около месяца, а часть доказательств была уничтожена. 15 июня СКР попросил передать им дело о гибели шестилетнего ребенка, ведомство возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за экспертного заключения об алкогольном опьянении мальчика.

Поводом к передаче дела в СКР стало требование семьи провести повторную экспертизу и жалоба на то, что в ходе расследования его смерти на свидетелей оказывалось давление. СК также возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Сейчас водителю Ольге Алисовой предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. При этом глава МВД Владимир Колокольцев взял дело о «пьяном» мальчике на личный контроль, а также заявил, что наличие алкоголя в крови несовершеннолетнего не влияет на состав преступления.