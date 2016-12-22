Кремль сообщил о получении послания к Путину от эмира Катара

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль получил послание от эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани к президенту Владимиру Путину. Об этом Песков сообщил журналистам, передает ТАСС.
«Пока не ознакомились [с посланием], но по дипломатическим каналам оно передано», — сказал пресс-секретарь.
Ранее в МИДе России прошла встреча замглавы ведомства и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова с послами арабских стран. Темой стала изоляция Катара странами Персидского залива.
«Обсуждались перспективы политико-дипломатического урегулирования сохраняющихся в регионе разногласий», — уточнял представитель российского МИДа.
В начале июня Богданов провел встречу с послом Катара в России. Глава МИД Катара Аль Тани 10 июня на встрече с главой МИДа Сергеем Лавровым в Москве поблагодарил Россию за помощь в преодолении изоляции со стороны арабских стран.
Дипломатические отношения с Катаром разорвали десять стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Бахрейн и ОАЭ. Их власти обвиняют Катар в финансовой поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» (запрещена в России), а также в дестабилизации ситуации в регионе.