Кремль сообщил о получении послания к Путину от эмира Катара

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Курс евро на 22 июня

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Курс доллара на 22 июня

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Генпрокуратура утвердила обвинение трем участникам боя в Аргунском ущелье