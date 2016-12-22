Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,87 59,14 EUR Нал. 66,80 65,95 USD Бирж. 59,52 -0,12 EUR Бирж. 66,33 -0,02 USD ЦБ. 60,00 +1,42 EUR ЦБ. 66,80 +1,48 EUR/USD 1,11 +0,00 ММВБ 1849,16 -0,47% РТС 979,00 -0,21% Brent 46,01 +0,37% DJIA 21467,14 -0,29% Nasdaq 6188,03 -0,82% FTSE 7439,52 -0,44%
Кремль сообщил о получении послания к Путину от эмира Катара
Лента новостей
Санкции и поддержка: итоги визита Петра Порошенко в США 15:52, Политика Шойгу увидел «антироссийский курс» в международных учениях НАТО 15:49, Политика Кремль сообщил о получении послания к Путину от эмира Катара 15:29, Политика Путь через блокчейн: как Китай осваивает новые финансовые технологии 15:18, Мнение Опубликовано видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО 15:12, Политика  Алишер Усманов избран почетным гражданином Казани 15:12, Общество Суд арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» по делу о хищении 15:08, Общество Присяжные удалятся на вердикт по делу Немцова 22 июня 14:46, Политика Британская королева указала парламенту дорогу к Brexit 14:46, Политика «Яблоко» выдвинуло Ройзмана на губернаторские выборы 14:40, Политика Heartbreak Hotel: из-за чего попала под санкции компания Федуна 14:33, Фотогалерея  Парламент Румынии отстранил от власти премьер-министра 14:26, Общество В заповеднике на Байкале произошли два лесных пожара 14:13, Общество «Новая газета» попросила Кадырова о содействии в опросе Геремеева 13:42, Политика Кремль отказался давать публичную оценку встрече Порошенко и Трампа 13:31, Политика Алекперов пообещал акционерам ЛУКОЙЛа непрерывный рост дивидендов 13:25, Бизнес Поклонская заявила об отлучении прихожан от причастия за «Матильду» 13:19, Общество В Кремле рассказали об источнике кадров ударов по Сирии из фильма Стоуна 13:13, Политика Прошедший все созывы депутат Госдумы сложит мандат 13:06, Политика Прокуратура Бельгии рассказала подробности об исполнителе теракта 13:05, Политика Супруг Елизаветы II госпитализирован 13:02, Общество В Кремле пообещали ответить на санкции США на основе взаимности 12:57, Политика СК предъявил обвинение экс-директору «Гоголь-центра» 12:54, Общество «Барселона» согласовала контракт с полузащитником «ПСЖ» 12:52, Спорт Главой Нижнего Новгорода стала представитель «Единой России» 12:51, Политика Генпрокуратура утвердила обвинение трем участникам боя в Аргунском ущелье 12:41, Общество
Кремль сообщил о получении послания к Путину от эмира Катара
Политика, 15:29
0
Кремль сообщил о получении послания к Путину от эмира Катара

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль получил послание ​от эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани к президенту Владимиру Путину. Об этом Песков сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Пока не ознакомились [с посланием], но по дипломатическим каналам оно передано», — сказал пресс-секретарь.

Ранее в МИДе России прошла встреча замглавы ведомства и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова с послами арабских стран. Темой стала изоляция Катара странами Персидского залива.

«Обсуждались перспективы политико-дипломатического урегулирования сохраняющихся в регионе разногласий», — уточнял представитель российского МИДа.

Блокада Катара: поможет ли Москва в разрешении ближневосточного конфликта
Политика

​В начале июня Богданов провел встречу с послом Катара в России. Глава МИД Катара Аль Тани 10 июня на встрече с главой МИДа Сергеем Лавровым в Москве поблагодарил Россию за помощь в преодолении изоляции со стороны арабских стран.

Дипломатические отношения с Катаром разорвали десять стран, включая Саудовскую Аравию​, Египет, Бахрейн и ОАЭ. Их власти обвиняют Катар в финансовой поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» (запрещена в России), а также в дестабилизации ситуации в регионе.

Теги: Владимир Путин , Кремль , Катар
Главное
Суд арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» по делу о хищении Общество
Материалы по теме
Турецкие военные прибыли в Катар на учения Политика
Катар продолжит поставлять газ в ОАЭ после разрыва дипотношений Экономика
ОАЭ предложили Западу организовать наблюдение за Катаром Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку