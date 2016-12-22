Парламент Румынии отстранил от власти премьер-министра

Румынские парламентарии проголосовали за отстранение от должности премьер-министра страны Сорина Гриндяну. О результате голосования парламента по вотуму недоверия правительству сообщает Reuters со ссылкой на румынское телевидение.

По данным агентства, «за» высказались 241 депутат и сенатор, для принятия вотума необходимо не менее 233 голосов. В голосовании принимали участие парламентарии партий правящей коалиции: Социал-демократической партии (СДП) и «Альянса либералов и демократов» (АЛДЕ). Оппозиция не приняла участие в голосовании.

Как сообщает Financial Times, отставка премьера связана «с борьбой с коррупцией». Сорин Гриндяну был избран на пост главы правительства менее шести месяцев назад от партии СДП, однако неделю назад «был исключен из состава фракции». Кроме того, СДП отказала правительству Гриндяну в политической поддержке, объяснив решение слабыми результатами его работы. Однако глава правительства отказался уйти в отставку.

Правительство под руководством Гриндяну было сформировано 30 декабря 2016 года. Кандидатуру Гриндяну предложило парламентское большинство (СДП и АЛД). Правительственный кризис в Румынии начался после массовых акций протеста против ослабления наказания за коррупцию в начале этого года. В митингах приняли участие сотни тысяч человек. В результате кабинет министров Румынии отменил постановление о внесении поправок в Уголовный кодекс.