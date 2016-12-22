Главой Нижнего Новгорода стала представитель «Единой России»

Главой Нижнего Новгорода стала кандидат от «Единой России» Елизавета Солонченко, она была избрана большинством голосов городской думы, об этом сообщает «Интерфакс».



В тайном голосовании приняли участие 39 депутатов из 44 действующих. За альтернативную кандидатуру — самовыдвиженца Евгения Лазарева — не было отдано ни одного голоса.

«Я дважды обращалась к вам с просьбой отложить избрание главы города. Дело в том, что до сих пор протокол на генсовете «ЕР» рассмотрен не был. Для меня это не простое решение. Я понимаю свою ответственность и узнаю о себе и о вас много нового. Но я самоотвод не беру», — заявила Солонченко в своем выступлении, которое предшествовало голосованию.В конце мая глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку . Он написал заявление на увольнение, в котором говорится о том, что ему уже 60 лет — это «время, когда принято уходить на пенсию».«В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет — это большой срок. Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым», — заявил Карнилин.Депутат городской думы Нижнего Новгорода от «Единой России» Марк Фельдман связал отставку Карнилина с «прессингом после публикации Алексея Навального о квартирах в Майами».В декабре 2016 года глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный написал о том, что Карнилин и его семья владеют незадекларированной недвижимостью в США. По данным ФБК, у бывшей жены главы города Альбины Карнилиной есть две квартиры в Майами общей стоимостью более $1,9 млн.