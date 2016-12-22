Генпрокуратура утвердила обвинение трем участникам боя в Аргунском ущелье

Генпрокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против двух боевиков, которые участвовали в бое с псковскими десантниками в Аргунском ущелье, также известного как «бой у высоты 776», в 2000 году. Об этом заявил замгенпрокурора России Иван Сыдорук, передает «РИА Новости».

По словам Сыдорука, указанные лица обвиняют в участии в банде и посягательстве на жизнь военных. «В отношении преступников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнил он.

По данным следствия, обвиняемые в составе банды в конце февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики совершили вооруженное нападение на военнослужащих из 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Дело рассмотрит Верховный суд Чечни. Ведется расследование в отношении других участников нападения, включая объявленных в розыск.

В конце февраля 2000 года осужденные вместе с другими боевиками, которыми руководил полевой командир Хаттаб (его ликвидировали при спецоперации Главного разведывательного управления России в марте 2002 года. — РБК) во время перехода по лесу из Шатойского во Веденский район напали на военных 6-й парашютно-десантной роты 104-го парашютно-десантного полка, который находился в районе села Улус-Керт. Вооруженная банда, в которой состояли осужденные, состояла из не менее 200 человек. В общей сложности в столкновении участвовали более 2 тыс. боевиков. Псковская рота под командованием подполковника Марка Евтюхина вступила в бой с превосходящей по численности группировкой боевиков. Нападение длилось 16 часов, жертвами которого стали 84 российских военнослужащих, 13 из которых имели офицерское звание.

Однако напавших на псковских десантников в 2000 году трех чеченских боевиков Рашида Атуова, Кемала Эбзеева и Хамидулла Япова осудили на сроки от 13 до 14 лет лишения свободы лишь в марте 2012 году. Следственный комитет России признал их виновными по ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Ранее осужденные боевики отбывали наказание по ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).