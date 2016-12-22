Аэропорт Астаны получил имя президента Казахстана Назарбаева

Международный аэропорт Астаны в Казахстане переименован в честь президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в издании «Казахстанская правда».

Ранее депутаты парламента Казахстана одобрили инициативу переименования аэропорта. По словам спикера нижней палаты Нурлана Нигматулина, инициатива получила «массовую поддержку граждан Казахстана».

В конце ноября депутат нижней палаты местного парламента Куаныш Султанов предложил переименовать столицу страны в честь Назарбаева. Депутат таким образом предлагал «отразить» имя президента в наименовании столицы и других важных объектов Казахстана, а также «отметить в Конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства».

Сам президент призвал принять решение «взвешенно» и «соразмерно тому, что необходимо для государства», а экс-пресс-секретарь президента Казахстана и действующий министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев выразил уверенность, что переименование не станет проявлением «культа личности».

76-летний Назарбаев является президентом Казахстана с 1991 года, для него это пятый президентский срок.