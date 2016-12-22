Экс-совладелец «Вимм-Билль-Данна» заявил о вложении $500 млн в стартапы

Экс-совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Гаврил Юшваев оценил собственные инвестиции в стартапы в $500 млн. Среди бизнес-проектов Юшваева в том числе сервис по доставке еды из ресторанов Deliver Hero и сервис для заказа такси Lyft. Об этом предприниматель рассказал в интервью газете «Ведомости».

По данным газеты, Delivery Hero намерен провести IPO, одним из участников сделки станет Юшваев: предприниматель владеет 6% акций компании. В ходе размещения он намерен продать 0,88%, и если компания установит €22–25,5 за акцию, Юшваев получит €32 млн. Всего стоимость его акций в Delivery Hero будет оценена в €218 млн.

Кроме того, у Юшваева есть доля в сервисе заказа такси Lyft, в него он инвестировал около $100 млн. Среди других бизнес-проектов Юшваева агрокомплекс «Горки-2», проекты девелоперской компании Capital Group (как отмечают «Ведомости», в строительство башни «Око» «Москвы-Сити» предприниматель вложил $300 млн), а также американская биотехнологическая компания Humacyte.

Названий других стартапов, как отмечает газета, бизнесмен не раскрывает. «Когда будет ясен результат, тогда и расскажу», — отметил он.​ При этом предприниматель сообщил, что пока к инвестициям в российские высокотехнологичные компании «не присматривается».

В рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes Юшваев занимает 82-е место с состоянием $1,2 млрд. Продав в 2011 году свои 19,6% в молочной компании «Вимм-Билль-Данн», Юшваев вложил $300 млн в строительство многофункционального комплекса «Око» компании Capital Group. Также он является партнером в другом проекте Capital Group — строительстве 500 тыс. кв. м на территории Мелькомбината №4 в «Большом Сити».