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В Панаме пассажиры United Airlines госпитализированы из-за турбулентности
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В Панаме пассажиры United Airlines госпитализированы из-за турбулентности
Общество, 10:48
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В Панаме пассажиры United Airlines госпитализированы из-за турбулентности

Самолет Boing 737 авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс Панама — Хьюстон, попал в зону сильной турбулентности. В результате инцидента госпитализированы семь человек, сообщает специализированный портал Airlive.

По данным портала, инцидент произошел в 128 км от мексиканского Канкуна. Самолет совершил успешную посадку, однако помимо госпитализированных пассажиров есть люди с незначительными ушибами рук и головы.

Ранее, 18 июня, самолет авиакомпании China Eastern Airlines, который следовал из Парижа в китайский город Куньмин, попал в зону турбулентности, пострадали 20 человек. По информации издания, в зону турбулентности лайнер попал незадолго до посадки. ​

Теги: авиапроисшествие , турбулентность , Самолет
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