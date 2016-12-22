В Панаме пассажиры United Airlines госпитализированы из-за турбулентности

Самолет Boing 737 авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс Панама — Хьюстон, попал в зону сильной турбулентности. В результате инцидента госпитализированы семь человек, сообщает специализированный портал Airlive.

По данным портала, инцидент произошел в 128 км от мексиканского Канкуна. Самолет совершил успешную посадку, однако помимо госпитализированных пассажиров есть люди с незначительными ушибами рук и головы.

Ранее, 18 июня, самолет авиакомпании China Eastern Airlines, который следовал из Парижа в китайский город Куньмин, попал в зону турбулентности, пострадали 20 человек. По информации издания, в зону турбулентности лайнер попал незадолго до посадки. ​