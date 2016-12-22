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Во Франции ушли в отставку еще два министра
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Во Франции ушли в отставку еще два министра
Политика, 11:21
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Во Франции ушли в отставку еще два министра
Еще два министра французского правительства ушли в отставку: министр юстиции Франсуа Байрку и министр иностранных дел Мариэль Де Сарнез. Ранее в отставку подала министр обороны Сильви Гулар из-за угрозы расследования прокуратуры
Министр иностранных дел Франции Мариэль Де Сарнез (Фото: Christophe Morin / Bloomberg)

Министр юстиции Франции Франсуа Байру и министр по европейским делам Мариэль Де Сарнез подали в отставку накануне оглашения результатов о составе нового правительства 21 июня, сообщает издание FranceInfo.

Министр по европейским делам покинула правительство для того, чтобы возглавить партию «Демократического движения» в Национальном собрании страны. Ранее газета Les Echos писала о том, что Сарнез может перейти на пост председателя партии после ухода ​министра обороны Сильви Гулар.

Как отмечает газета, причиной ухода министра по европейским делам стало расследование прокуратуры Франции в отношении «Демократического движения» в связи с трудоустройством его членов в качестве сотрудников Европарламента, а также распределения финансов партии.​

Кроме того, 21 июня правительство покинул министр юстиции Франсуа Байру, передает Reuters со ссылкой на AFP. По данным агентства, уход Байру также связан с расследованием прокуратуры о «фиктивных рабочих местах» членов партии в Европарламенте. ​Официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер заявил, что это было «личным решением» Байру, которое «многое упрощает» для расследования.

Ранее, 20 июня, глава Минобороны Франции Сильви Гулар подала прошение об отставке и обратилась к президенту Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Эдуару Филиппу с просьбой не переназначать ее в новое правительство. Она проработала на своем посту чуть больше месяца — с 17 мая 2017 года.

Гулар является не только членом партии «Демократическое движение» (MoDem), но и сотрудником Европейского парламента. Свое решение покинуть правительство Гулар объяснила тем, что не желает компрометировать нового президента и правительство, бросая на него тень из-за расследования прокуратуры в отношении MoDem.

«Президент обязался восстановить доверие общества к работе по реформированию Франции и возрождению Европы. Это цель превыше личных интересов», — заявила экс-министр. Она также назвала свой уход «доброй волей».

В воскресенье, 18 июня, во Франции прошел второй тур выборов во французский парламент. Партия Эмманюэля Макрона «Вперед!» получила 308 мест в национальной ассамблее (53,4% от всех 577 мест в парламенте Франции). Французское правительство автоматически уходит в отставку после оглашения результатов выборов, состав нового правительства будет объявлен сегодня, 21 июня, в 19:00 мск.

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении «Демократического движения» в начале июня. Надзорное ведомство проверяет, каким образом использовались средства партии и действительно ли выполняли помощники европейских депутатов свою работу.

По данным газеты Le Parisien, бывший член «Демократического движения», имя которого не разглашается, был вынужден подписать рабочий контракт, согласно которому он был «временным» сотрудником евродепутата Жана-Люка Беннамиаса. Однако по факту «помощник» практически не общался со своим начальником. Le Parisien пишет, что прокуратура получила от бывшего члена контракт, дополнение к договору и переписку с финансовым директором партии. Сам Беннамиас отрицает наличие фиктивного контракта.​

Автор: Мария Кокорева
Теги: Франция , Эмманюэль Макрон , правительство Франции
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