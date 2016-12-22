Заводы Honda в нескольких странах атаковал похожий на WannaCry вирус

Работу завода автоконцерна Honda Motor Co в городе Саяма в Японии остановили из-за атаки вируса, похожего на WannaCry, который атаковал компьютеры по всему миру в мае, передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря компании.

По данным пресс-службы Honda, производство на других заводах автопроизводителя, не пострадало, а производство на заводе в Саяме возобновили 20 июня.

Вирус обнаружили в воскресенье,18 июня, на заводах концерна в Японии, Северной Америке, Европе, Китае и других странах, сообщает пресс-служба компании. Производство приостановили на следующий день. Кибератаке подверглась система управления производственными линиями в конце прошлой недели. Вирус-вымогатель заблокирован данные, а за разблокировку злоумышленники потребовали вознаграждение. Система возобновила работу 20 июня. Подробности компания не сообщает.

На заводе в Саяме, которые ежедневно выпускает около 1000 автомобилей, производят, в том числе, компактный многоцелевой Honda Accord, компактный универсальный автомобиль Odyssey Minivan, а также Step Wagon.

Автопроизводители Renault SA и Nissan Motor Co пострадали от вируса в мае, когда компании-производители прекратили производство на заводах в Японии, Великобритании, Франции, Румынии и Индии.

Кибератака вируса-вымогателя WannaCry началась 12 мая и затронула более 200 тыс. пользователей в 150 странах.

Вирус блокировал компьютеры баннером с требованием заплатить за восстановление системы $300, либо 600 в биткоинах. В случае невыплаты WannaCry обещал за сутки удалить файлы из компьютера.

В России атака затронула компьютеры МВД, Следственного комитета, Минздрава, «МегаФона», «ВымпелКома» и других компаний.

По слова главного антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Александра Гостева, создателями вируса-вымогателя могли быть хакеры из северокорейской кибергруппировки Lazarus, предположительно они ответственны за кражу $81 млн из Центробанка Бангладеша в феврале 2016 года и за кибератаку на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment в 2014 году. Аналитик утверждает, что обнаруженный в WannaCry код совпадает с кодом из троянских вирусов, применявшихся ранее Lazarus.