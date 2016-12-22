Минфин предложил внедрить «автоподписки» граждан на пенсионные накопления

Минфин на следующей неделе внесет в правительство доработанную концепцию ​индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил ​замминистра финансов Алексей Моисеев.

Как отмечает газета, ранее Центробанк и Минфин предлагали автоматически подключать сотрудников к ИПК, работающим не по найму предлагалось регистрироваться самим. После поручения вице-премьера Игоря Шувалова Минфин представил два новых варианта «автоподписки».

По словам Моисеева, первый вариант «автоподписки» — уже предложенная концепция подписки «по умолчанию» через «юридически приемлемый» путь, однако, как признает замминистра, такой вариант без письменного согласия сотрудника противоречит Гражданскому кодексу. Второй вариант — внести изменения в Трудовой кодекс, где будет прописано, что при любом изменении трудового договора в нем должна появиться фраза об участии сотрудника в ИПК. Чтобы отказаться от подписки, работник должен подать заявление в кадровую службу.

​Внедрение обновленной системы пенсионных накоплений планируется к 1 января 2019 года. Как сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ, регулятор готовит «юридическую конструкцию» такой автоподписки.

Ранее РБК писал о рабочей версии проекта закона об индивидуальном пенсионном капитале. В частности, отмечалось, что состояние пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) будет фиксироваться по результатам переходной кампании 2016 года, то есть деньги будут пересчитываться в баллы «задним числом». В документе также сообщалось о «срочных» заявлениях о переходах в рамках ОПС, льготах для работодателя и налоговом вычете до 6% из зарплаты сотрудников.