Порошенко выразил уверенность в отсутствии связей Трампа с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не верит в связи американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сказал ​в интервью телеканалу Fox News.

Трамп «не похож на человека, у которого особые отношения [с Россией]», — отметил он.

Порошенко также выразил мнение, что Трамп является «сильным и харизматичным лидером». «Он является другом Украины, который помогает мне достичь мира в стране», — подчеркнул украинский лидер.

В США считают, что российские хакеры взломали серверы национального комитета Демократической партии Хиллари Клинтон. По мнению американских следователей, это помогло Дональду Трампу победить на президентских выборах, которые состоялись в США в ноябре прошлого года.

В середине мая Минюст США назначил специального прокурора для расследования возможного вмешательства Москвы в выборы и связи Трампа с российскими чиновниками. Спецпрокурором стал экс-директор ФБР Роберт Мюллер.



Сам Трамп неоднократно заявлял об отсутствии контактов с Россией, которые могли бы повлиять на результаты голосования.