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Александр Мамут построит в Москве элитный медицинский центр
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Александр Мамут построит в Москве элитный медицинский центр
Бизнес, 07:33
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Александр Мамут построит в Москве элитный медицинский центр
Александр Мамут (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Фонд A&NN Investments бизнесмена Александра Мамута планирует к 2020 году построить в Москве многопрофильный медицинский центр премиум-класса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора компании Надежду Ермакову.

По данным «СПАРК-Интерфакс», A&NN Investments владеет 100% компании «Медхолдинг». В контактных данных указан сайт медицинского центра Norma Clinic. Согласно информации на сайте, клиника будет построена на улице Толбухина, 3. Вместе с тем на сайте Norma Clinic отмечается, что открытие центра запланировано на 2019 год.

Ермакова в разговоре с «Коммерсантом» отметила, что Norma Clinic является рабочим названием. Точное имя клиники будет определено позднее, уточнила она.

По словам исполнительного директора A&NN Investments, участок для медицинского центра площадью 1,1 га приобрели около трех лет назад, в настоящее время идет согласование проектной документации. Она отметила, что разрешение на строительство планируется получить до конца текущего года, а само строительство центра «начнется не раньше первого квартала 2018 года».

Ермакова рассказала, что общий размер инвестиций в запуск клиники предварительно оценивается в $100 млн. Она уточнила, что часть этих средств «Медхолдинг» планирует привлечь от сторонних инвесторов, однако контроль над проектом будет A&NN Investments. Операционным управлением медцентра займется «Медикал Траст Холдинг», который будет отчислять арендные платежи «Медхолдингу».

Теги: Москва , Александр Мамут , медицинский центр
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