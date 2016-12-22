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Власти ДНР заявили о задержании напавших на наблюдателей ОБСЕ
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Власти ДНР заявили о задержании напавших на наблюдателей ОБСЕ
Политика, 05:11
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Власти ДНР заявили о задержании напавших на наблюдателей ОБСЕ

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали вооруженных людей, которые напали на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на оперативное командование ДНР.

Нападавших удалось задержать «в результате принятых мер со стороны министерства обороны и министерства государственной безопасности ДНР», уточнили в командовании.

О том, что на наблюдателей миссии было совершено нападение Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине сообщила в Twitter утром 20 июня. ​«Вооруженные члены т.н. «ДНР» совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей», — говорится в сообщении.

При этом Донецкое агентство новостей отмечает, что к наблюдателям СММ ОБСЕ «подъехал гражданский автомобиль с украинскими номерами». «Из машины вышли два человека в камуфлированной одежде, балаклавах и с оружием. Они угрожали наблюдателям, произведя несколько выстрелов в воздух, а затем скрылись с места происшествия», — пишет ДАН. Нападение, по информации агентства, произошло в районе Ясиноватского железнодорожного вокзала.

В оперативном командовании ДНР отметили, что в настоящее время задержанные дают показания, отмечает агентство. По предварительной информации, «это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства Республики, а также для запугивания сотрудников миссии ОБСЕ», заявили военные. Они подчеркнули, что «задержанные не являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур ДНР».

«Выявленные обстоятельства происшествия свидетельствуют о заказном характере со стороны украинских спецслужб», — заключили в командовании.

Теги: ДНР , ОБСЕ , нападение
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