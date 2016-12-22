Театральные критики попросили не арестовывать экс-главу «Гоголь-центра»

Ассоциация театральных критиков (АТК) обратилась в Пресненский районный суд Москвы с просьбой не арестовывать экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, который был задержан по делу о мошенничестве в «Седьмой студии». Соответствующее обращение опубликовано на сайте АТК.

«Просим избрать Малобродскому Алексею Аркадьевичу меру пресечения, не связанную с лишением свободы», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что бывший директор «Гоголь-центра» является «честным и талантливым театральным продюсером». «Готовы поручиться, что в течение всего следствия и судебного разбирательства Малобродский Алексей Аркадьевич в назначенный срок будет являться по вызову следователя в суд, иным способом не будет препятствовать производству по уголовному делу», — подчеркнули авторы обращения.

Алексей Малобродский был задержан в Москве 19 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ближайшее время следствие собирается предъявить бывшему директору «Гоголь-центра» обвинение.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что Малобродского вызвали в столичный главк СК в качестве свидетеля, а после допроса он стал подозреваемым.

​Малобродский покинул «Гоголь-центр» в марте. В мае в рамках дела о хищении в «Седьмой студии» проходили обыски в «Гоголь-центре». Кроме того, следственные действия также проходили в квартире у руководителя театра Кирилла Серебренникова, у директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум и еще у более чем десяти человек.



​Фигурантами дела являются экс-главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и ее бывший директор Юрий Итин. В настоящий момент они находятся под стражей.







